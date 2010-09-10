Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2189
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 18 минут назад

Здравствуйте, как вы думаете если в качестве подарка мужчине выбрать запонки — это нормально? Где лучше всего покупать запонки для подарка? Подскажите, где купить красивые и хорошие запонки?
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