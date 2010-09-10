Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, как вы думаете если в качестве подарка мужчине выбрать запонки — это нормально? Где лучше всего покупать запонки для подарка? Подскажите, где купить красивые и хорошие запонки?
Re: Подскажите
Добрый день, купить запонки на подарок отличная идея на самом деле. Только запонки в большинстве случаев дарят деловым людям, бизнесменам и предпринимателям. А покупать такие подарки лучше всего в ювелирных магазинах. Так как такой подарок должен быть недешевый, красивый и тогда точно понравиться он получателю. У меня муж офисный работник и он часто носит запонки, потому что встречается с партнерами разного статуса. Мне лично очень нравится, когда у мужчины есть запонки. Они мне кажется, что придают мужчине какой-то особый статус.
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