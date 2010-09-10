Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2190
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:40

Здравствуйте, как вы думаете если в качестве подарка мужчине выбрать запонки — это нормально? Где лучше всего покупать запонки для подарка? Подскажите, где купить красивые и хорошие запонки?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2189
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Добрый день, купить запонки на подарок отличная идея на самом деле. Только запонки в большинстве случаев дарят деловым людям, бизнесменам и предпринимателям. А покупать такие подарки лучше всего в ювелирных магазинах. Так как такой подарок должен быть недешевый, красивый и тогда точно понравиться он получателю. У меня муж офисный работник и он часто носит запонки, потому что встречается с партнерами разного статуса. Мне лично очень нравится, когда у мужчины есть запонки. Они мне кажется, что придают мужчине какой-то особый статус.
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