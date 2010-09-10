Сериалы

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Сериалы

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:05

А на каком ТВ канале вы обычно смотрите сериалы?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Сериалы

Сообщение Радищева » 38 минут назад

Когда я перед сном открываю сайт с сериалами https://russkie-serial.net/rossija-1/ то выбираю обычно раздел с фильмами которые транслируют по каналу Россия-1. Дело в том что там по-моему мнению показывают самые драматичные мелодрамы с интересными развязками сюжетными. Я такое просто обожаю.
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