Сериалы
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Сериалы
А на каком ТВ канале вы обычно смотрите сериалы?
Re: Сериалы
Когда я перед сном открываю сайт с сериалами https://russkie-serial.net/rossija-1/ то выбираю обычно раздел с фильмами которые транслируют по каналу Россия-1. Дело в том что там по-моему мнению показывают самые драматичные мелодрамы с интересными развязками сюжетными. Я такое просто обожаю.
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