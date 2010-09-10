Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2192
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 35 минут назад

Девушки, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь дети болели тонзиллитом? В этом году малыши пошли в садик, и как на зло, сразу начали болеть горлом. Может, кто-то знает, где можно прочитать хорошую статью об этом заболевании?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2191
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 10 минут назад

Приветствую! У моих деток тоже был такой период, когда всё время болели горлышком. Я прочитала много информации, и рекомендую познакомиться с материалом, который нашла здесь. Он помог мне понять, что делать и как ухаживать за детьми в период болезни, а главное — успокоиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя