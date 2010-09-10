Сообщение zevc » 35 минут назад

Девушки, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь дети болели тонзиллитом? В этом году малыши пошли в садик, и как на зло, сразу начали болеть горлом. Может, кто-то знает, где можно прочитать хорошую статью об этом заболевании?