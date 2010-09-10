Подскажите
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Подскажите
Девушки, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь дети болели тонзиллитом? В этом году малыши пошли в садик, и как на зло, сразу начали болеть горлом. Может, кто-то знает, где можно прочитать хорошую статью об этом заболевании?
Re: Подскажите
Приветствую! У моих деток тоже был такой период, когда всё время болели горлышком. Я прочитала много информации, и рекомендую познакомиться с материалом, который нашла здесь. Он помог мне понять, что делать и как ухаживать за детьми в период болезни, а главное — успокоиться.
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