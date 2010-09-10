Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Девчата, привет! А из вас никто не пытается заработать на бирже бинарных опционов? Я тут слышала, что говорят можно неплохо так заработать. Может быть подскажите на какой бирже лучше всего попытаться? Ведь их много, какая самая лучшая?