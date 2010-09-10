Продажа лекарств после лечения

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продажа лекарств после лечения

Сообщение zevc » Вчера, 17:15

Девочки, может вы знаете кто выкупает лекарства после болезни? Остались лекарства, и я не знаю куда их деть. Может быть в них кто-то нуждается еще кроме меня. Слышала есть компания, которая занимается выкупом, как мне ее найти?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2193
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продажа лекарств после лечения

Сообщение klonik » Вчера, 19:08

Да, есть компания, которой вы можете продать лекарства по всей России после лечения номер 89772640811. На самом деле это очень хорошо, когда есть такая возможность. Я тоже обращалась ним, потому что не вижу смыла после болезни хранить таблетки. Все равно, если они мне пригодятся, то нескоро. А когда нужны будут, то срок у них точно выйдет и ими уже не воспользуешься. Благодаря этой компании можно улучшить финансовое положение и помочь людям, которые нуждаются в таких таблетках. Бывает же иногда, что все-таки есть сложности с поиском конкретных лекарств. Надеюсь такими действиями я помогаю не только себе, но еще кому-то.
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