Продажа лекарств после лечения
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Продажа лекарств после лечения
Девочки, может вы знаете кто выкупает лекарства после болезни? Остались лекарства, и я не знаю куда их деть. Может быть в них кто-то нуждается еще кроме меня. Слышала есть компания, которая занимается выкупом, как мне ее найти?
Re: Продажа лекарств после лечения
Да, есть компания, которой вы можете продать лекарства по всей России после лечения номер 89772640811. На самом деле это очень хорошо, когда есть такая возможность. Я тоже обращалась ним, потому что не вижу смыла после болезни хранить таблетки. Все равно, если они мне пригодятся, то нескоро. А когда нужны будут, то срок у них точно выйдет и ими уже не воспользуешься. Благодаря этой компании можно улучшить финансовое положение и помочь людям, которые нуждаются в таких таблетках. Бывает же иногда, что все-таки есть сложности с поиском конкретных лекарств. Надеюсь такими действиями я помогаю не только себе, но еще кому-то.
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