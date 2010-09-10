Сообщение Fillana » Вчера, 20:31

Девочки, я замучилась уже с готовкой! Ну сил никаких ведь нет каждый день у плиты по два часа торчать. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь простой и при этом сытный рецепт. Чтобы 15 минут - и готово!