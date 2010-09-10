Самый простой ужин

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Самый простой ужин

Сообщение Fillana » Вчера, 20:31

Девочки, я замучилась уже с готовкой! Ну сил никаких ведь нет каждый день у плиты по два часа торчать. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь простой и при этом сытный рецепт. Чтобы 15 минут - и готово!
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Самый простой ужин

Сообщение Raduznaya » Вчера, 23:09

Понимаю тебя, готовка каждый день может вымотать до предела. Но есть простые решения, которые помогут сэкономить время и силы. Например, попробуй приготовить макароны с сыром простой рецепт на этом сайте: http://ru.ipepper.org/recipe/makarony-s-syrom/ . Это блюдо готовится всего за 15 минут, а результат порадует всю семью своей сытностью и вкусом. Просто отвари макароны, добавь немного сливочного масла и натёртый сыр – и вот оно, быстрое и вкусное угощение к ужину!
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