Сообщение klonik » Сегодня, 20:48

Здравствуйте! Хочу купить двери межкомнатные из массива, но не знаю, где лучше это сделать. Слышала, что последнее время нахваливают двери из Белоруссии. Кто-то может быть ставил, где покупали и как вам по качеству?