Двери

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 20:48

Здравствуйте! Хочу купить двери межкомнатные из массива, но не знаю, где лучше это сделать. Слышала, что последнее время нахваливают двери из Белоруссии. Кто-то может быть ставил, где покупали и как вам по качеству?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2195
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Двери

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Добрый день! Да, двери из Белоруссии очень хорошие и недорогие. Я давно уже поставила от фабрики дверей «Ока». Может бы вы даже слышали о таких дверях, они действительно хорошего качества. Если купите, прослужат долго, так как изготовлены они из массива дерева. Я взяла недорогие из массива сосны, со стеклом и светленькие. Мне нравятся, я вам тоже рекомендую покупать такие двери. А купить их можно тут https://oka-dveri.ru/ . По крайней мере тут ассортимент дверей очень большой можете подобрать абсолютно под любой дизайн интерьера и помещения. Есть кстати возможность заказать монтаж в этой компании, очень удобно. Поэтому я вам и рекомендую обратиться в эту компанию.
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