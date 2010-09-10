Двери
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Двери
Здравствуйте! Хочу купить двери межкомнатные из массива, но не знаю, где лучше это сделать. Слышала, что последнее время нахваливают двери из Белоруссии. Кто-то может быть ставил, где покупали и как вам по качеству?
Re: Двери
Добрый день! Да, двери из Белоруссии очень хорошие и недорогие. Я давно уже поставила от фабрики дверей «Ока». Может бы вы даже слышали о таких дверях, они действительно хорошего качества. Если купите, прослужат долго, так как изготовлены они из массива дерева. Я взяла недорогие из массива сосны, со стеклом и светленькие. Мне нравятся, я вам тоже рекомендую покупать такие двери. А купить их можно тут https://oka-dveri.ru/ . По крайней мере тут ассортимент дверей очень большой можете подобрать абсолютно под любой дизайн интерьера и помещения. Есть кстати возможность заказать монтаж в этой компании, очень удобно. Поэтому я вам и рекомендую обратиться в эту компанию.
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