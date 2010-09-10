кто знает?

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

кто знает?

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:33

Кто знает летний лагерь в Москве где могут обучить ребенка программированию?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: кто знает?

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:05

Знаю вот такой https://aidacamp.ru/ лагерь программирования который находится в ближнем Подмосковье. Там все классы на летнем отдыхе оборудованы необходимой техникой — ноутбуками, графическими планшетами и телевизорами. Родители чьи лети там занимались остались довольны.
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