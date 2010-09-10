кто знает?
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
кто знает?
Кто знает летний лагерь в Москве где могут обучить ребенка программированию?
Re: кто знает?
Знаю вот такой https://aidacamp.ru/ лагерь программирования который находится в ближнем Подмосковье. Там все классы на летнем отдыхе оборудованы необходимой техникой — ноутбуками, графическими планшетами и телевизорами. Родители чьи лети там занимались остались довольны.
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