Почему популярные игры покоряют игроков по всему миру?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Почему популярные игры покоряют игроков по всему миру?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Приветствую всех! Я заметила, что вокруг столько разговоров об играх, и многие говорят о том, что популярные игры стали не просто хобби, а настоящей культурой. Интересно, какие факторы влияют на то, что такие игры получают огромную популярность? Может, кто-то знает об этом больше?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Почему популярные игры покоряют игроков по всему миру?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:28

Здравствуйте! Интересный вопрос! Действительно, сегодня популярные игры стали неотъемлемой частью нашей жизни. В статье https://newsomsk.ru/news/149386-pochemu ... _po_vsemu/ описаны причины, по которым игры так притягивают людей. Это и проработка игровых миров, и качественная графика, и возможность погружаться в сюжет на уровне, который редко встречается в других видах искусства. Неудивительно, что это все так затягивает!
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