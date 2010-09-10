Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Приветствую всех! Я заметила, что вокруг столько разговоров об играх, и многие говорят о том, что популярные игры стали не просто хобби, а настоящей культурой. Интересно, какие факторы влияют на то, что такие игры получают огромную популярность? Может, кто-то знает об этом больше?