Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Собираюсь прикупить аккаунты для игр, но вечно боюсь купить что-то некачественное или вообще нарваться на мошенников. Есть у кого-то хорошие советы или сайты, где можно получить доступные аккаунты, не потеряв при этом деньги?
Re: Подскажите
Привет! Я тоже сталкивалась с такой проблемой: покупать аккаунты – это всегда риск. Однако, сайт https://lzt.market мне очень понравился. Они предлагают разнообразные аккаунты, и цены на них довольно выгодные. Я купила там свежий аккаунт в Валорант, и все прошло гладко. Также у них есть предложения для платформы Origin с FIFA и Battlefield, что отлично, если вы любите эти игры.
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