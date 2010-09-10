Сообщение zevc » Сегодня, 15:28

Здравствуйте! Собираюсь прикупить аккаунты для игр, но вечно боюсь купить что-то некачественное или вообще нарваться на мошенников. Есть у кого-то хорошие советы или сайты, где можно получить доступные аккаунты, не потеряв при этом деньги?