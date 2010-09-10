Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:28

Здравствуйте! Собираюсь прикупить аккаунты для игр, но вечно боюсь купить что-то некачественное или вообще нарваться на мошенников. Есть у кого-то хорошие советы или сайты, где можно получить доступные аккаунты, не потеряв при этом деньги?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 35 минут назад

Привет! Я тоже сталкивалась с такой проблемой: покупать аккаунты – это всегда риск. Однако, сайт https://lzt.market мне очень понравился. Они предлагают разнообразные аккаунты, и цены на них довольно выгодные. Я купила там свежий аккаунт в Валорант, и все прошло гладко. Также у них есть предложения для платформы Origin с FIFA и Battlefield, что отлично, если вы любите эти игры.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 1 гость