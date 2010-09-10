Сообщение klonik » Сегодня, 16:01

Купили два аккаунта телеграмм на одном известном форуме, оба оказались «черными». В плане того, что засветились во всяком нехорошем, плюс в блоке у многих известных каналов. Сейчас попытку с покупкой нужно повторить, а где брать? Чтобы все честно было?