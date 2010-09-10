Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Купили два аккаунта телеграмм на одном известном форуме, оба оказались «черными». В плане того, что засветились во всяком нехорошем, плюс в блоке у многих известных каналов. Сейчас попытку с покупкой нужно повторить, а где брать? Чтобы все честно было?
Re: Подскажите
Простите, а где это вы такое нашли? Поделитесь чтобы знать куда не следует соваться, а то мало ли. Хотя мы в последнее время только здесь закупаемся подобными вещами, считаю, что на текущий момент это самое надежное место. По крайней мере со стороны маркета в отношении продавцов регулярно проверки проводят. Может, поэтому там мошенников нет. Или нам просто всегда везло.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 1 гость