Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:01

Купили два аккаунта телеграмм на одном известном форуме, оба оказались «черными». В плане того, что засветились во всяком нехорошем, плюс в блоке у многих известных каналов. Сейчас попытку с покупкой нужно повторить, а где брать? Чтобы все честно было?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 10 минут назад

Простите, а где это вы такое нашли? Поделитесь чтобы знать куда не следует соваться, а то мало ли. Хотя мы в последнее время только здесь закупаемся подобными вещами, считаю, что на текущий момент это самое надежное место. По крайней мере со стороны маркета в отношении продавцов регулярно проверки проводят. Может, поэтому там мошенников нет. Или нам просто всегда везло.
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