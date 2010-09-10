Покупка готовых аккаунтов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка готовых аккаунтов

Сообщение klonik » Вчера, 18:14

Слышала, что некоторые люди покупают уже готовые аккаунты в социальных сетях. Это кажется странным, учитывая простоту регистрации. Но, возможно, у них есть определенные причины для этого?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка готовых аккаунтов

Сообщение zevc » Вчера, 19:10

Приветствую всех! Недавно наткнулась на статью на https://gorodkirov.ru/news/chto-takoe-p ... to-nuzhno/ . Оказывается, покупка готовых аккаунтов может облегчить задачу маркетологам и предпринимателям. Получается, что можно приобрести аккаунт с уже готовыми подписчиками и даже базой клиентов, что экономит время и силы на раскрутку. Для новичков в бизнесе это может быть настоящей находкой.
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