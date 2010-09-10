Покупка готовых аккаунтов
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Покупка готовых аккаунтов
Слышала, что некоторые люди покупают уже готовые аккаунты в социальных сетях. Это кажется странным, учитывая простоту регистрации. Но, возможно, у них есть определенные причины для этого?
Re: Покупка готовых аккаунтов
Приветствую всех! Недавно наткнулась на статью на https://gorodkirov.ru/news/chto-takoe-p ... to-nuzhno/ . Оказывается, покупка готовых аккаунтов может облегчить задачу маркетологам и предпринимателям. Получается, что можно приобрести аккаунт с уже готовыми подписчиками и даже базой клиентов, что экономит время и силы на раскрутку. Для новичков в бизнесе это может быть настоящей находкой.
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