Покупка готовых аккаунтов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка готовых аккаунтов

Сообщение klonik » 54 минуты назад

Всем привет! Недавно мой парень предложил заработать на продаже его игрового аккаунта, но я совсем не в курсе, как это устроено. Может, кто-нибудь знает, с чего начать, и где искать надежные советы?
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