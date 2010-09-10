Покупка готовых аккаунтов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка готовых аккаунтов

Сообщение klonik » Вчера, 18:21

Всем привет! Недавно мой парень предложил заработать на продаже его игрового аккаунта, но я совсем не в курсе, как это устроено. Может, кто-нибудь знает, с чего начать, и где искать надежные советы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка готовых аккаунтов

Сообщение zevc » Вчера, 19:29

Здравствуйте! На просторах Интернета нашла статью, которая может помочь разобраться в этой теме: https://salda.ws/article/index.php?act= ... e_id=27546 . Там раскрыты мотивы, почему люди решают продавать или покупать аккаунты в играх. Это оказалось довольно сложной системой, где важно понимать нюансы и избегать мошенников. Почитай, там много ценной информации, которая может послужить хорошей базой знаний для начинания.
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