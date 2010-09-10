Покупка готовых аккаунтов
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Покупка готовых аккаунтов
Всем привет! Недавно мой парень предложил заработать на продаже его игрового аккаунта, но я совсем не в курсе, как это устроено. Может, кто-нибудь знает, с чего начать, и где искать надежные советы?
Re: Покупка готовых аккаунтов
Здравствуйте! На просторах Интернета нашла статью, которая может помочь разобраться в этой теме: https://salda.ws/article/index.php?act= ... e_id=27546 . Там раскрыты мотивы, почему люди решают продавать или покупать аккаунты в играх. Это оказалось довольно сложной системой, где важно понимать нюансы и избегать мошенников. Почитай, там много ценной информации, которая может послужить хорошей базой знаний для начинания.
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