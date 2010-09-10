Промокоды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Промокоды

Сообщение klonik » Сегодня, 11:55

Добрый день! У меня есть вопрос о том, как экономить на покупках при помощи промокодов. Я слышала, что это может существенно помочь сэкономить деньги, но не совсем понимаю, как это работает. Буду благодарна за советы!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Промокоды

Сообщение zevc » Сегодня, 11:56

Приветствую! Эти коды предоставляют скидки на разные товары в онлайн-магазинах, и их применение очень простое. Просто выбирайте товары на сайте, добавляйте их в корзину и перед завершением покупки введите промокод в специальное поле. Я с удовольствием рекомендую ознакомиться с статьёй на сайте: https://mimiledi.ru/raznoe/kak-ekonomit ... pikod.html . Там много полезной информации и советов!
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