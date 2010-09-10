Сообщение zevc » Сегодня, 12:25

Здравствуйте! Нужен совет на тему форумов. Хочу найти такое место в интернете, где обсуждаются наиболее актуальные и популярные темы. Интересуют площадки, известные у русскоязычных пользователей, на которых можно регулярно находить полезные и захватывающие дискуссии.