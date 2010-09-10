Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Готовая еда, которую в контейнерах привозят на неделю сразу как вам на вкус? На сайте одном сейчас меню смотрю, очень там все красиво и интересно. А отзывы начинаю читать – все пишут, что не вкусно, что на вкус все одинаковое. Хочется попробовать, но что-то сомневаюсь.