Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Готовая еда, которую в контейнерах привозят на неделю сразу как вам на вкус? На сайте одном сейчас меню смотрю, очень там все красиво и интересно. А отзывы начинаю читать – все пишут, что не вкусно, что на вкус все одинаковое. Хочется попробовать, но что-то сомневаюсь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 17:44

Смотря где заказывать будете, так-то есть очень даже вкусное готовое питание с доставкой, у левел китчен мне сильно нравится. А вот у компании, которую тут вчера рекламировали, не понравилось. Было ощущение, что все приготовлено из пластика, вообще никакого вкуса. Сидела на готовой два месяца, пока худела, поэтому знаю о чем говорю. И тут же добавлю, что своя еда мне самой вкусной показалась.
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