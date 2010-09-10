Дистанционное обучение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дистанционное обучение

Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Здравствуйте! У меня на работе постоянно нагнетают о необходимости повышения квалификации, и я задумалась над тем, как это сделать, не отвлекаясь сильно от работы? Есть ли какие-то дистанционные программы, которые реально работают и дают качественные знания?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дистанционное обучение

Сообщение zevc » Сегодня, 18:10

Привет! Я нашла Национальную Академию Современных Технологий, там предлагают дистанционное обучение по более чем 2800 направлениям - это очень впечатляет. Большой выбор курсов позволяет найти именно то, что ты ищешь. Они также занимаются переподготовкой, так что это идеальный вариант для кардинальных перемен. Обязательно ознакомьтесь с их курсами: https://nastobr.com/ . Это действительно работает!
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