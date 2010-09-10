Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Здравствуйте! У меня на работе постоянно нагнетают о необходимости повышения квалификации, и я задумалась над тем, как это сделать, не отвлекаясь сильно от работы? Есть ли какие-то дистанционные программы, которые реально работают и дают качественные знания?