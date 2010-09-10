Spa бассейн

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Spa бассейн

Сообщение klonik » Сегодня, 16:29

Сейчас вообще где-то можно приобрести бассейн с противотоками для фитнеса и занятия спортом? Хочу купить в свой салон, но не знаю где вообще можно даже посмотреть. Если подскажите, буду вам очень признательна за информацию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Spa бассейн

Сообщение zevc » 59 минут назад

Насчет бассейнов смотри тут https://so-spa.ru. Тут большой выбор бассейнов и думаю, что ты найдешь с противотоком. Только стоимость тут не из дешевых. Потому что все оборудование, которое представлено зарубежного производства. Но я вам могу сказать с уверенностью, что качество очень хорошее. Я сама хочу на занятия в такой бассейн и мне очень нравится. Тем более их можно устанавливать на улице и в доме, оборудование уже встроено внутри. Достаточно залить воду и подключить электричество. Можно купаться круглый год, поэтому многие устанавливают такие бассейны в частных домах.
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