Сообщение klonik » Сегодня, 16:29

Сейчас вообще где-то можно приобрести бассейн с противотоками для фитнеса и занятия спортом? Хочу купить в свой салон, но не знаю где вообще можно даже посмотреть. Если подскажите, буду вам очень признательна за информацию.