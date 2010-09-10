Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Коллеги, кто знает, как сделать медицинский центр более удобным для посетителей? Мы хотим, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и не тратили время впустую. Может быть, кто-то внедрял что-то необычное для таких мест?