Робот для бизнеса

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2208
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Робот для бизнеса

Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Коллеги, кто знает, как сделать медицинский центр более удобным для посетителей? Мы хотим, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и не тратили время впустую. Может быть, кто-то внедрял что-то необычное для таких мест?
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