Робот для бизнеса

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Робот для бизнеса

Сообщение zevc » Вчера, 17:17

Коллеги, кто знает, как сделать медицинский центр более удобным для посетителей? Мы хотим, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и не тратили время впустую. Может быть, кто-то внедрял что-то необычное для таких мест?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Робот для бизнеса

Сообщение klonik » Вчера, 20:55

Добрый день! У нас похожая задача была в клинике. Мы решили внедрить современное решение - робот для бизнеса купить. Он помогает пациентам ориентироваться в здании и доставляет документы из одного кабинета в другой. Очень удобно, а ещё и впечатляет пациентов своей технологичностью.
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