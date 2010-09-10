Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2208
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки?
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