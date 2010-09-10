Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2208 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Грузоперевозки Цитата Сообщение zevc » 32 минуты назад Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»