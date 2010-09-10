Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки?
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