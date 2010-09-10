Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки?
Re: Грузоперевозки
Рекомендую вам посетить msk.transitllc.ru. Это сайт транспортно-логистической компании "Транзит", которая специализируется на перевозках как по России, так и за рубеж. У них богатый выбор услуг, что облегчит вам задачу отправки продукции клиентам. Надежность и точность соблюдения сроков у них на высоте, проверьте сами!
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