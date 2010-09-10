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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2209 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Грузоперевозки Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:03 Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2210 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:45 Рекомендую вам посетить msk.transitllc.ru . Это сайт транспортно-логистической компании "Транзит", которая специализируется на перевозках как по России, так и за рубеж. У них богатый выбор услуг, что облегчит вам задачу отправки продукции клиентам. Надежность и точность соблюдения сроков у них на высоте, проверьте сами! Вернуться к началу

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