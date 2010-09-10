Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 20:03

Здравствуйте! Планирую заняться собственным производством мебели, и мне уже понадобилась логистика для отправки образцов клиентам в разных уголках страны. Подскажите, у кого лучше организовать такие перевозки?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 20:45

Рекомендую вам посетить msk.transitllc.ru. Это сайт транспортно-логистической компании "Транзит", которая специализируется на перевозках как по России, так и за рубеж. У них богатый выбор услуг, что облегчит вам задачу отправки продукции клиентам. Надежность и точность соблюдения сроков у них на высоте, проверьте сами!
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