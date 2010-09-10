Аккаунты в Dota2

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аккаунты в Dota2

Сообщение klonik » Сегодня, 01:47

Как создать аккаунт в Dota 2?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аккаунты в Dota2

Сообщение zevc » Сегодня, 01:47

Тоже новичок в этой игре?) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://mirokru.ru/akkaunty-v-dota2-pol ... ormacziya/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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