Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:09

Пятый раз уже пробую приготовить белковую пиццу, делаю строго филе+яйцо, но у меня блин все время разваливается. Пробовала на пергамент выкладывать, на сковороду без масла – одно и тоже. Хорошо получается только если на масле жарить, но это уже не ПП(
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:20

Купите тут https://мир-ремней.бел/aksess-kuh/kovri ... iprigarnye коврик тефлоновый и проблема будет решена. У белкового теста есть такое, что оно может липнуть, а потом разламываться. Мне помогает хорошенько взбить все в блендере – я еще, кстати, в тесто лук добавляю, ну и запекание на таком коврике. Перед тем, как на стол подать, даю пицце на коврике этом остыть, снимается одним пластом, ровным.
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