Подскажите
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Подскажите
Пятый раз уже пробую приготовить белковую пиццу, делаю строго филе+яйцо, но у меня блин все время разваливается. Пробовала на пергамент выкладывать, на сковороду без масла – одно и тоже. Хорошо получается только если на масле жарить, но это уже не ПП(
Re: Подскажите
Купите тут https://мир-ремней.бел/aksess-kuh/kovri ... iprigarnye коврик тефлоновый и проблема будет решена. У белкового теста есть такое, что оно может липнуть, а потом разламываться. Мне помогает хорошенько взбить все в блендере – я еще, кстати, в тесто лук добавляю, ну и запекание на таком коврике. Перед тем, как на стол подать, даю пицце на коврике этом остыть, снимается одним пластом, ровным.
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