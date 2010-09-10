Сообщение zevc » Сегодня, 16:09

Пятый раз уже пробую приготовить белковую пиццу, делаю строго филе+яйцо, но у меня блин все время разваливается. Пробовала на пергамент выкладывать, на сковороду без масла – одно и тоже. Хорошо получается только если на масле жарить, но это уже не ПП(