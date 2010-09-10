Командировка
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Командировка
Намечается командировка в Воронеж. На питание деньги выделяют, но наверно времени на обед будет не хватать - сроки не большие, а работы завались. Может где-то можно заказывать пиццу с доставкой? А где?
Re: Командировка
Командировочный всегда, что называется, на подножном корме. То денег мало, то времени нет. Вы уж тогда и впрямь хотя бы здесь заказывайте. По-моему, доставляют её ещё горячей.
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