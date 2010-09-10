Ноутбук
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Ноутбук
Здравствуйте, сейчас выбираю ноутбук себе для работы. Слишком мощный и дорогой мне не нужен. Но на рынке сейчас столько моделей, что выбрать я даже не знаю какой лучше всего. Если вы разбираетесь в такой технике подскажите мне какой ноутбук лучше всего купить?
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