Сообщение klonik » Сегодня, 11:29

Здравствуйте, сейчас выбираю ноутбук себе для работы. Слишком мощный и дорогой мне не нужен. Но на рынке сейчас столько моделей, что выбрать я даже не знаю какой лучше всего. Если вы разбираетесь в такой технике подскажите мне какой ноутбук лучше всего купить?