Ноутбук

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ноутбук

Сообщение klonik » Сегодня, 11:29

Здравствуйте, сейчас выбираю ноутбук себе для работы. Слишком мощный и дорогой мне не нужен. Но на рынке сейчас столько моделей, что выбрать я даже не знаю какой лучше всего. Если вы разбираетесь в такой технике подскажите мне какой ноутбук лучше всего купить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ноутбук

Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Добрый день, я вам могу посоветовать купить ноутбук майбенбен. Он недорогой и достаточно функциональный, сама недавно такой себе приобрела мне нравится. Для работы и для нетяжелых игр отлично подойдет. Есть разные, конечно модели. Нужно смотреть по характеристикам и выбирать какой вам больше всего подойдет. А так сейчас на нашем рынке не так много достойных ноутбуков, я вот вам рекомендую обратить внимание на майбенбен. Хоть он и китайского производства, по своим параметрам вполне хороший ноутбук, для работы, учебы и игр.
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