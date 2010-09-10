Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:09

Друзья, добрый вечер! Подскажите, где в Москве есть большой выбор мебели для гостиной по приемлемым ценам? Тумбы, диваны особенно интересуют. Помогите найти!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:34

Привет! Мы последний раз в прошлом году покупали мебель цены москва в интернет-магазине Moon. Очень понравился ассортимент и сервис в организации. Покупали диван большой угловой. Довольны теперь, как слоны)) Очень хорошего качества сборка, обивочный материал. Однозначно, советую к приобретению.
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