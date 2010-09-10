Подскажите
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Подскажите
Друзья, добрый вечер! Подскажите, где в Москве есть большой выбор мебели для гостиной по приемлемым ценам? Тумбы, диваны особенно интересуют. Помогите найти!
Re: Подскажите
Привет! Мы последний раз в прошлом году покупали мебель цены москва в интернет-магазине Moon. Очень понравился ассортимент и сервис в организации. Покупали диван большой угловой. Довольны теперь, как слоны)) Очень хорошего качества сборка, обивочный материал. Однозначно, советую к приобретению.
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