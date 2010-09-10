Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Здравствуйте, мне бы хотелось знать мнение людей, которые брали яхту в аренду в Сочи. У меня будет день рождения, и я хочу ее арендовать. Вот думаю, стоит или нет по этому поводу заморачиваться или просто снять столик в хорошем ресторане?