Аренда яхты в Сочи

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klonik
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Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда яхты в Сочи

Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Здравствуйте, мне бы хотелось знать мнение людей, которые брали яхту в аренду в Сочи. У меня будет день рождения, и я хочу ее арендовать. Вот думаю, стоит или нет по этому поводу заморачиваться или просто снять столик в хорошем ресторане?
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