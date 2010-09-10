Аренда яхты в Сочи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда яхты в Сочи

Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Здравствуйте, мне бы хотелось знать мнение людей, которые брали яхту в аренду в Сочи. У меня будет день рождения, и я хочу ее арендовать. Вот думаю, стоит или нет по этому поводу заморачиваться или просто снять столик в хорошем ресторане?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда яхты в Сочи

Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Добрый день, если хочется разнообразия и побольше эмоций. А также красивых фотографий, то аренда яхты в Сочи мне кажется отличный вариант. Посидеть с друзьями в ресторане на свой день рождения вы и так сможете. Да и ресторан посетить можно в любой день, никаких ограничений по этому поводу нет. А вот на яхте покататься, провести весело с друзьями время не всегда может получиться. Поэтому аренда яхты на праздник отличный вариант по моему мнению. Тем более в Сочи проблем с арендой вообще нет, можно воспользоваться без проблем. Если я не ошибаюсь, только нужно арендовать заранее. Потому что аренда популярна там и зачастую в нужную дату может не быть.
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