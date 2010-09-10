Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » 37 минут назад

Привет! Мне всегда было страшновато ходить к стоматологу, но понимаешь, что здоровье зубов надо поддерживать. Кто где лечит зубы в Калуге? Хотелось бы обратиться в проверенное место.
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