Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 14:13

Привет! Мне всегда было страшновато ходить к стоматологу, но понимаешь, что здоровье зубов надо поддерживать. Кто где лечит зубы в Калуге? Хотелось бы обратиться в проверенное место.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

Доброго дня! О, я тоже раньше испытывала страх перед визитом к стоматологу, но изменения начались после посещения этого центра https://albakaluga.ru/ortopediya . Там много внимания уделяют комфорту пациентов. Специалисты понимающие, тактичные, а самое главное - настоящие профессионалы. Посещала их для отбеливания и лечения кариеса - никаких претензий, сплошные только положительные эмоции.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей