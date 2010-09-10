Стоматология
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Стоматология
Привет! Мне всегда было страшновато ходить к стоматологу, но понимаешь, что здоровье зубов надо поддерживать. Кто где лечит зубы в Калуге? Хотелось бы обратиться в проверенное место.
Re: Стоматология
Доброго дня! О, я тоже раньше испытывала страх перед визитом к стоматологу, но изменения начались после посещения этого центра https://albakaluga.ru/ortopediya . Там много внимания уделяют комфорту пациентов. Специалисты понимающие, тактичные, а самое главное - настоящие профессионалы. Посещала их для отбеливания и лечения кариеса - никаких претензий, сплошные только положительные эмоции.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей