Сообщение klonik » Сегодня, 14:13

Привет! Мне всегда было страшновато ходить к стоматологу, но понимаешь, что здоровье зубов надо поддерживать. Кто где лечит зубы в Калуге? Хотелось бы обратиться в проверенное место.