Сообщение zevc » 46 минут назад

Привет всем! Не могу понять, как можно вернуть свои деньги, если компания оказалась недобросовестной. Есть ли у кого-то опыт в этом? Как вы искали информацию о законном возврате средств и какие советы можете дать для новичка? Спасибо.