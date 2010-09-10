Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Не могу понять, как можно вернуть свои деньги, если компания оказалась недобросовестной. Есть ли у кого-то опыт в этом? Как вы искали информацию о законном возврате средств и какие советы можете дать для новичка? Спасибо.
Re: Подскажите
Здравствуйте! Уверяю вас, что возврат средств от недобросовестных компаний - задача решаемая, и помочь в этом вам может сайт https://clavo.info/ . На этом ресурсе собраны все возможные способы, начиная от подачи заявлений в суд и заканчивая обращениями в правоохранительные органы. Кроме того, там вы найдете советы по составлению жалоб и образцы документов, что значительно упростит процесс
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