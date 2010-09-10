Достопримечательности Нижнего Новгорода
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Достопримечательности Нижнего Новгорода
Здравствуйте! Подскажите, какие места в Нижнем Новгороде стоит посетить, если я планирую провести выходные в городе? Меня интересуют не только достопримечательности, но и культурные мероприятия, которые проходят в центре.
Re: Достопримечательности Нижнего Новгорода
Приветствую! В Нижнем Новгороде действительно много интересных мест для посещения. Я советую обратить внимание на центр города, где расположены музеи и галереи. Например, вы сможете насладиться прогулкой по Большой Покровской и зайти в местные кафе. Если интересуют мероприятия, узнайте подробнее тут nn-tourist.ru о текущих выставках и фестивалях, которые проходят на этой центральной улице.
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