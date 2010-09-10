Сообщение zevc » Сегодня, 13:34

Здравствуйте! Подскажите, какие места в Нижнем Новгороде стоит посетить, если я планирую провести выходные в городе? Меня интересуют не только достопримечательности, но и культурные мероприятия, которые проходят в центре.