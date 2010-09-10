Чоп охрана в Новосибирске

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2217
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Чоп охрана в Новосибирске

Сообщение zevc » Сегодня, 13:49

Кого в Новосибирске из охраны можете порекомендовать к сотрудничеству? Открываем магазин в ТЦ, у самого ТЦ с охраной все очень печально – уже были конфликты, которые продавцам приходилось решать собственными силами. Ищем альтернативу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2218
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Чоп охрана в Новосибирске

Сообщение klonik » Сегодня, 16:49

Из частников эта https://sistema-prof.ru/ чоп охрана в новосибирске хорошо работает. К ним подключили офис и склад. По складу брали максимальный комплект, не только охрану, но и противопожарную безопасность. Реагируют всегда адекватно, быстро. И, что лично мне нравится, это то, что никогда с места не уезжают до твоего приезда. Всегда дожидаются и лично дают отчет, удобно на самом деле.
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