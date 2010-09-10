Сообщение zevc » Сегодня, 13:49

Кого в Новосибирске из охраны можете порекомендовать к сотрудничеству? Открываем магазин в ТЦ, у самого ТЦ с охраной все очень печально – уже были конфликты, которые продавцам приходилось решать собственными силами. Ищем альтернативу.