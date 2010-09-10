Чоп охрана в Новосибирске
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Чоп охрана в Новосибирске
Кого в Новосибирске из охраны можете порекомендовать к сотрудничеству? Открываем магазин в ТЦ, у самого ТЦ с охраной все очень печально – уже были конфликты, которые продавцам приходилось решать собственными силами. Ищем альтернативу.
Re: Чоп охрана в Новосибирске
Из частников эта https://sistema-prof.ru/ чоп охрана в новосибирске хорошо работает. К ним подключили офис и склад. По складу брали максимальный комплект, не только охрану, но и противопожарную безопасность. Реагируют всегда адекватно, быстро. И, что лично мне нравится, это то, что никогда с места не уезжают до твоего приезда. Всегда дожидаются и лично дают отчет, удобно на самом деле.
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