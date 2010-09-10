Удобрения
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Удобрения
В прошлом году у нашего поставщика как обычно заказали удобрения для садоводов, было очень много жалоб, что качество плохое. Себе у нас же в магазине брала, в принципе, да, что-то не то. В этом году рисковать не хочу, ищу поставщика, которому можно доверять.
Re: Удобрения
Много лет берем в одном месте, что удобрения, что все остальное. Довольны, поэтому и вам могу посоветовать тут https://region-agro.ru/catalog/udobrenia/ купить удобрения оптом, именно у них и закупаемся. Все приезжает свежее, у семян всхожесть идеальная, можно выбрать по конкретным производителям. Удобрения тоже с нормальным сроком годности, чего-то необычного за ними не было замечено ни разу.
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