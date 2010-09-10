Сообщение klonik » Сегодня, 13:03

В прошлом году у нашего поставщика как обычно заказали удобрения для садоводов, было очень много жалоб, что качество плохое. Себе у нас же в магазине брала, в принципе, да, что-то не то. В этом году рисковать не хочу, ищу поставщика, которому можно доверять.