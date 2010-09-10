Ремонт стартера

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт стартера

Сообщение klonik » Сегодня, 13:16

Перестал подавать признаки жизни стартер на машине, посоветуйте сервис по ремонту. Машина отечественная, не новая, в двух местах видимо именно из-за этого отказали. Самостоятельный ремонт исключается, я девочка, я в этом просто ничего не понимаю.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт стартера

Сообщение zevc » Сегодня, 16:28

А с чего вы тогда решили, что это именно стартер? Просто в таких случаях диагностику обычно проводят, после которой машину на ремонт направляют. И если вы ничего не понимаете, на диагностику стоит брать того, кто хоть как-то в этом разбирается. Но если вы уверены в проблеме, везите машину сюда https://sto-lider.ru/remont-starterov/ , ремонт стартеров их основная специализация. Сделают быстро и качественно.
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