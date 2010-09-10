Ремонт стартера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт стартера
Перестал подавать признаки жизни стартер на машине, посоветуйте сервис по ремонту. Машина отечественная, не новая, в двух местах видимо именно из-за этого отказали. Самостоятельный ремонт исключается, я девочка, я в этом просто ничего не понимаю.
Re: Ремонт стартера
А с чего вы тогда решили, что это именно стартер? Просто в таких случаях диагностику обычно проводят, после которой машину на ремонт направляют. И если вы ничего не понимаете, на диагностику стоит брать того, кто хоть как-то в этом разбирается. Но если вы уверены в проблеме, везите машину сюда https://sto-lider.ru/remont-starterov/ , ремонт стартеров их основная специализация. Сделают быстро и качественно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость