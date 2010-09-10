Сообщение klonik » Сегодня, 13:16

Перестал подавать признаки жизни стартер на машине, посоветуйте сервис по ремонту. Машина отечественная, не новая, в двух местах видимо именно из-за этого отказали. Самостоятельный ремонт исключается, я девочка, я в этом просто ничего не понимаю.